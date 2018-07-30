نيمار يعترف بمبالغته في السقوط

المصدر: د ب ا

اعترف النجم البرازيلي نيمار اليوم الاثنين بأنه يبالغ أحيانا في السقوط على أرض الملعب خلال المباريات ، وذلك بعد أن واجه موجة من الانتقادات الحادة لهذا السبب خلال نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وقال نيمار خلال إعلان ترويجي "ربما تعتقدون أنني أبالغ. أحيانا أبالغ. ولكن الحقيقة أنني أعاني كثيرا على أرض الملعب."

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها نيمار علنا بشأن هذا الأمر ، منذ انتهاء فعاليات كأس العالمي التي شهدت خروج المنتخب البرازيلي من دور الثمانية على يد نظيره البلجيكي.

وقال نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي "احتجت إلى وقت طويل لتقبل انتقاداتكم... لقد سقطت ، ولكن من يسقط يمكنه النهوض من جديد."