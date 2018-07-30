خلاف بين صلاح وماني يقلق عشاق ليفربول

المصدر: البيان الالكتروني



كشفت صحيفة "مترو" الانجليزية، أن حالة من الخلاف تسود بين نجمي ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، وأن ذلك بدا جليا في المباراة التي جمعت "الريدز" مع مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة إن صلاح الذي تسبب في احتساب ركلة جزاء لفريقه بتلك المباراة، كان يطمح لتسديدها قبل أن يفاجئ بتوجه ماني صوب نقطة الجزاء استعدادا لتسديدها، وهو ما أثار حفيظة النجم المصري.

وأضافت، أن حوارا دار بين صلاح وماني قبل قيام اللاعب السنغالي بتسديد ركلة الجزاء، ونجاح جيمس ميلنر فى إنهاء الجدال بين النجمين بسحب صلاح من قميصه وإبعاده عن ماني خشية تفاقم الخلاف بين الطرفين.

وتحدثت الصحيفة أن ماني أراد مصالحة صلاح خلال احتفاله بالهدف قائلا: "مو هذه لك".

وأشارت بحسب سكاي نيوز إلى أن ماني على ما يبدو لن يسمح لصلاح بالاستحواذ على نجومية ليفربول بمفرده مثلما حدث في الموسم الماضي، إذ تربع اللاعب المصري على عرش النادي الإنجليزي، كما استحوذ على الغالبية العظمى من الجوائز الفردية، ليتواجد ضمن قائمة المرشحين الـ 10 للحصول على جائزة "الأفضل" لعام 2018 والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".