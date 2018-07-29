ليفربول يسحق مانشستر يونايتد برباعية

المصدر: وكالات

سحق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بمدينة آن آربر الأميركية ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية.

وشارك محمد صلاح أساسيا منذ بداية المباراة، وساهم في تسجيل الهدف الأول، بعدما احتسبت ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 28، تصدى لها السنغالي ساديو ماني.

وتعادل اليونايتد عن طريق أندرياس بيريرا في الدقيقة 31.

واحتفظ الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بالثنائي صلاح وماني على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، ودفع بلاعبه الجديد شيردان شاكيري الذي سجل لاحقا الهدف الرابع في الدقيقة 82 بمقصية رائعة.

شاكيري كان قد مرر كرة الهدف الثاني لليفربول الذي سجله البديل دانييل ستوريدج في الدقيقة 66، فيما سجل الهدف الثالث شي أوجو في الدقيقة 74.

وكان ليفربول فاز في المباراة الماضية 2-1 على مانشستر سيتي، بينما خسر مباراته الافتتاحية من بروسيا دورتموند بنتيجة 1-3.

ليفربول أنهى مشاركته في البطولة، لكنه يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام نابولي وتورينو بداية الشهر المقبل، استعدادا للموسم الجديد.