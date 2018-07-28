كلوب يفتح النار على راموس بسبب صلاح

المصدر: وكالات

هاجم مجدداً مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، مدافع ريال مدريد الإسباني، سرجيو راموس، قبل لقاء "الريدز" الودي ضد مانشستر يونايتد، دفاعاً عن نجمه الدولي المصري محمد صلاح.

وتعرض صلاح لإصابة في الكتف بعد تدخل من راموس، مما تسبب في استبدال اللاعب المصري في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بين ريال مدريد وليفربول.

وقال كلوب في المؤتمر الصحافي: "لم تعجبني كلمات راموس بعد واقعة إصابة صلاح، شعرت وكأنه يقول: "أيا كان.. ماذا تريدون مني؟".

وأضاف: "إذا كنت لا تدعم ريال مدريد وشاهدت اللقطة مرة أخرى ستقول إنه قاس ووحشي".

وتابع: "بالتأكيد لن تقول: يا إلهي.. هذا رائع".

وأكد في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ميرور: "لا أعتقد أن صلاح كان سيتعرض للإصابة إذا وجد نفسه هذا الموقف مرة أخرى، ولكنه لم يكن محظوظاً في تلك اللقطة".

وواصل المدرب الألماني هجومه الناري على راموس قائلاً: "اذهب إلى الحارس وضع مرفقك أمامه لتصيبه، ثم اطرح هداف الفريق أرضاً، بعد ذلك ستفوز.. هذا ما فعله".

وتابع: "راموس اعتاد على ذلك، عندما تشاهد ما يفعله دائماً ستفهم، في نهائي دوري الأبطال العام الماضي أمام يوفنتوس تسبب في طرد كوادرادو أيضاً".

وأشار: "البعض في هذا العالم يظن أن كل الطرق مباحة كي تحقق الفوز، يظنون أني مثلهم.. ولكني لست كذلك".

واختتم: "لم تعجبني كلمات راموس بعد هذه الواقعة، لقد قال الكثير من الأشياء والمببرات، ولكني شخصياً لا أحب ذلك، تحدث وكأنه أمر طبيعي، لو كانت تقنية الفدييو تطبق في هذه البطولة كنت سترى البطاقة الحمراء في وجهه".