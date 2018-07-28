جماهير ريال مدريد تختار هاري كين بديلاً لرونالدو

المصدر: البيان الالكتروني

اختارت جماهير ريال مدريد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ومنتخب إنجلترا، هاري كين، ليكون، بديلاً للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل إلى يوفنتوس. وفق استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" حاز، هاري كين، بغالبية أصوات جماهير ريال مدريد في استفتاء الصحيفة الإسبانية، الذي شارك فيه حوالي 200 ألف مشجع للنادي الملكي، حيث حصل على نسبة 26%.

وأضاف الاستفتاء، أن نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومنتخب أوروغواي، إدينسون كافاني حل في المرتبة الـ2 بـ14 % فقط، بالتساوي مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وتألق هاري كين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الموسم الرياضي الماضي، واحتل المركز الـ2 في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وظهر بمستوى مميز مع منتخب إنجلترا في نهائيات بطولة كأس العالم 2018.