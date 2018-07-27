صلاح فخر ليفربول في «كأس الأبطال»

المصدر: لوس أنجلوس - أ ف ب

قلب ليفربول الإنجليزي تأخره بعد دخول نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني وفاز على مانشستر سيتي 2-1، أمس في نيوجيرسي ضمن سلسلة مباريات كأس الأبطال الدولية في كرة القدم.

وخلافاً لسيتي الذي افتقد نجومه المشاركين في مونديال روسيا 2018 الأخير، حمل الثنائي صلاح وماني فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي دفع بهما بعد الاستراحة.

وقال كلوب الذي خسر فريقه مباراته الأولى ضد بوروسيا دورتموند: «أعجبني الشوط الثاني، لكن الأول ليس كثيراً. لاحظنا الفارق بعد دخول ساديو. أرسل كرات خلفية وصعّب الحياة (عليهم)».

وافتتح لوروا سانيه التسجيل لسيتي (57). لكن الفرعون المصري عادل بعد دقيقة من نزوله بكرة رأسية (62). وفي الوقت بدل الضائع، حسم ماني المواجهة من نقطة الجزاء (90+3).

وفاز مانشستر يونايتد على ميلان بركلات الترجيح 9-8، بعد تعادلهما 1-1 في كارسون أمام 21742 متفرجاً.