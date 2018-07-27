البرازيل تجدد الثقة في تيتي حتى 2022

المصدر: ريو دي جانيرو- أ ف ب

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أمس، تمديد عقد مدرب المنتخب تيتي حتى 2022، على رغم إخفاق «السيليساو» في نهائيات كأس العالم التي استضافتها روسيا، وخروجه من الدور ربع النهائي بخسارته أمام بلجيكا 1-2. وجاء في بيان الاتحاد، أنه «تم تجديد العقد مع المدرب تيتي حتى 2022، ليصبح تيتي المدرب البرازيلي الأول الذي يحتفظ بلقبه بعد إخفاق المنتخب في نهائيات كأس العالم، منذ حصل ذلك مع المدرب كلاوديو كوتينيو بعد مونديال الأرجنتين 1978.

وأعلن المدير التنفيذي للاتحاد البرازيلي روجيريو كابوكلو، «أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يستثمر في مشروع طويل الأمد ليضمن للجهاز الفني للمنتخب والعاملين معه الاستمرار ستة أعوام ونصف في مهامهم. ونحن نعتقد أن هذا التخطيط الدقيق سيجلب لكرة القدم البرازيلية النتائج التي نتطلع إليها».

من جهته، قال تيتي: «لقد منحنا الاتحاد الشروط اللازمة لبناء بيئة جيدة عبر الوحدة والمهنية. هذا تحدٍ كبير ونحن سعداء لخوضه، وقد بدأنا التركيز بالفعل على مبارياتنا ومسابقاتنا المقبلة». ويخوض تيتي التحدي الكبير الأول في 2019 عندما تستضيف بلاده مسابقة «كوبا أميركا».