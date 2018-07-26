رونالدو يدفع 19 مليون يورو من أجل تجنب السجن

المصدر: د ب ا

توصل نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو إلى اتفاق مع سلطات الضرائب والسلطات القضائية في إسبانيا على سداد 19 مليون يورو (22 مليون دولار) إلى وزارة الخزانة الإسبانية مقابل إعفائه من قضاء عقوبة السجن لعامين.

ووافقت مصلحة الضرائب الإسبانية على اقتراح اللاعب. وأوضحت مصادر قضائية اليوم الخميس أن رونالدو لن يقضي عقوبة السجن لعامين نظرا لعدم وجود سجل إجرامي للاعب.

واعترف رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني سابقا ولاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا بارتكاب أربعة انتهاكات بحق مصلحة الضرائب في إسبانيا خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من بينها التهرب الضريبي من سداد مبلغ 14 مليون و768 ألف و897 يورو بواقع 39ر1 مليون يورو في 2011 و66ر1 مليون يورو في 2012 و20ر3 مليون يورو في 2013 و5ر8 مليون يورو في 2014 .

وقلص الاتفاق النهائي من خلال المحكمة الجنائية إجمالي هذه المبالغ إلى 7ر5 مليون يورو ولكن المبلغ الإجمالي الذي سيسدده رونالدو يبلغ 19 مليون يورو تشمل الفوائد المستحقة والغرامة. كما سيسدد رونالدو التكاليف التي أسفرت عنها العملية القضائية.