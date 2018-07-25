مفاجأة.. ميسي مطلوب في الدوري الإيطالي

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير إعلامية أن نادي إنتر ميلانو يسعى للرد بقوة على صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى صفوف يوفنتوس عقب 9 سنوات قضاها "صاروخ ماديرا" في سانتياغو بيرنابيو.

ونقل موقع "يوروسبورت" عن صحيفة "توتو سبورت" المقرّبة من يوفنتوس، بأن إنتر ميلانو يرغب في ضم ليونيل ميسي كي يستمر الصراع بين النجمين الأرجنتيني والبرتغالي لكن في الدوري الإيطالي هذه المرة وليس في الإسباني.

وأكد ماركو ترونشيتي بروفيرا، المدير التنفيذي لشركة بيريللي راعية إنتر ميلانو أن النادي يرغب فعلا في ضم ميسي.

وأضاف: "أتمنى أن يسمح قانون اللعب المالي النظيف لسونينغ مالك إنتر ميلانو بالتعاقد مع لاعب من العيار الثقيل مثل ميسي"، بحسب سكاي نيوز.