كلاسيكو الليغا في 28 أكتوبر والإياب 3 مارس

المصدر: مدريد - أ ف ب

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس عن برنامج دوري الدرجة الأولى لموسم 2018-2019، والذي أوقع الغريمين برشلونة حامل اللقب وريال مدريد بطل أوروبا في مواجهتين ذهاباً على ملعب «كامب نو» في 28 أكتوبر المقبل وإياباً في مدريد على ملعب «سانتياغو برنابيو» في 3 مارس 2019. ويستقبل برشلونة الفريق الملكي في المرحلة العاشرة، في الكلاسيكو الأول ضمن الليغا الذي يعد أشهر مواجهة عالميــة على صعيــد الأندية. ويخوض ريال، بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة، مباراة الإياب على ملعبه ضمن المرحلة 26 من الدوري الذي يختتم في 19 مايو. ويستهل برشلونة الموسم عندما يستقبل الافيس، فيما يستضيف ريال مدريد ضمن المرحلة الأولى خيتافي في 19 أغسطس. بدوره، يقوم اتلتيكو مدريد، وصيف بطل الموسم الماضي، بزيارة صعبة إلى ملعب فالنسيا رابع الموسم الأخير.

ويقام دربي مدريد بين ريال واتلتيكو في 30 سبتمبر ضمن المرحلة السابعة في سانتياغو برنابيو، و10 فبراير ضمن المرحلة 23 في ملعب متروبوليتانو.

وأجري سحب القرعة خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني في ضاحية لاس روساس في مدريد، بحضور رئيسي الاتحاد الدولي السويسري جاني انفانتينو والأوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين.

ويقام نهائي مسابقة كأس الملك (كأس إسبانيا) في 25 مايو من دون تحديد الملعب المضيف.