الملياردير المصري ناصيف ساويرس يعين تييري هنري مدرباً لأستون فيلا

المصدر: لندن - أ.ف ب

وافق النجم الفرنسي السابق تييري هنري على تدريب نادي أستون فيلا المشارك في دوري الدرجة الإنجليزية الأولى، بحسب ما ذكرت صحيفة «دايلي ستار» البريطاية، أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملياردير المصري ناصيف ساويرس ورجل الأعمال الأميركي ويس أدنس (أحد مالكي فريقي ميلووكي باكس ضمن دوري إن بي إيه) اللذين اشتريا حصة كبيرة في النادي، ليسا مقتنعين بقدرة المدرب الحالي ستيف بروس على إعادة فيلا إلى دوري النخبة (بريميرليغ).

وينوي النادي المتوج 7 مرات بلقب الدوري الإنجليزي التعاقد مع هنري الذي عبر بعد انتهاء كأس العالم، حيث كان مساعداً لمدرب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيز، عن رغبته بترك العمل التحليلي في شبكة «سكاي» الرياضية للتفرغ لعمله في التدريب.

وساهم هنري (40 عاماً) في بلوغ بلجيكا ربع نهائي المونديال الأخير في روسيا قبل الخسارة أمام بلده فرنسا.

واشترى كل من ساويرس وأدنس 27,5% من حصص فيلا، بعد دفعهما 30 مليون جنيه استرليني لرجل الأعمال الصيني طوني تشيا الذي اشترى النادي قبل سنتين، وسيكون أحد رئيسين للنادي، بحسب الصحيفة.

وكشف الثنائي في بيان: «نعتقد أنه بمقدورنا جلب خبرة تجارية ورياضية تساعد أستون فيلا، لضمان عودته إلى مكانه الطبيعي في المستويات العليا من البريميرليغ».

وهبط أستون فيلا عام 2016 إلى الدرجة الأولى بعد 29 عاماً أمضاها في دوري النخبة ما ألحق به أضراراً مادية كبيرة. وسجلت مجموعة أستون فيلا خسائر بلغت 80,7 مليون جنيه استرليني في السنة المالية المنتهية في مايو 2016، ثم خسارة بقيمة 14,5 مليون جنيه استرليني في العام التالي.

وكان هنري ذكر بعد نهاية كأس العالم: «خلال السنوات الأربع الأخيرة حصلت على تجارب تدريبية مجزية في كرة القدم. جعلتني تلك التجارب أكون أكثر تصميماً على تحقيق طموحي كي أصبح مدرباً في كرة القدم». ونال هنري إجازته التدريبية عندما كان يعمل مع فرق الناشئين في ناديه السابق أرسنال الإنجليزي، حيث حقق نجومية خارقة.

وسجل هنري مع أرسنال 174 هدفاً في 254 مباراة في الدوري بين 1999 و2007 قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني.