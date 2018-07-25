صيف كروي ساخن.. الساحرة المستديرة لا تتوقـف عـن الدوران

المصدر: دبي - صلاح الدين الشيحاوي ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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لا تتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران في الملاعب الأوروبية والعربية خلال الصيف الحالي، فلم تمض أيام قليلة على نهاية المونديال حتى تحولت الأنظار إلى بطولات أخرى داهمت الجماهير الرياضية في عز الصيف.

ضغط الروزنامة الدولية فرض على الاتحادات المحلية لكرة القدم بدء الدوريات مبكرا، فدوري أبطال العرب ينطلق الاثنين المقبل بنسخة تاريخية وجوائز مالية قياسية. وفي أوروبا ستكون البداية بالسوبر الفرنسي يوم 4 أغسطس بلقاء الغريمين باريس سان جيرمان بقيادة نيمار وموناكو المدجج بفالكاو.

وفي ذات اليوم يقام السوبر البرتغالي بين بورتو وديسبورتيفو أفيس، والسوبر الهولندي بين أياكس أمستردام وفينورد.

وفي الخامس من أغسطس يكون الموعد مع كأس الدرع الخيرية (السوبر الانجليزي) بطبق كروي رائع ومثير منذ البداية عندما يلتقي تشلسي المدجج بنجوم المونديال (هازارد وويليان وكورتوا..) مع مانشستر سيتي بطل البريمرليغ، والطامح إلى موسم مكلل بالتتويجات.

أي نكهة بعد المونديال

البطولات الكروية تتوالى والساحرة المستديرة لا تتوقف، ولكن أي نكهة للكرة بعد روائع المونديال الروسي؟

فبعد الإثارة التي استمتعت بها الجماهير بمباريات من الوزن الثقيل في كأس العالم سنعود إلى واقعنا المرير بمتابعة مباريات دورياتنا العربية الرتيبة والمملة الخالية من الحماس!

فشتان بين قمة البرازيل وبلجيكا مثلاً أو كرواتيا وفرنسا أو المكسيك وألمانيا... وبين مبارياتنا العربية!!

وماذا عن اعتماد تقنية حكم الفيديو في الدوريات الأوروبية والعربية؟ فالدوري الإسباني سيكون أول المعتمدين لـ«الفار» لنرى فصلا جديدا من فصول الجدل العالمي حول هذه التقنية.

انطلاق الدوريات

ولن يتأخر انطلاق الدوريات الأوروبية كثيرا بعد كؤوس السوبر، حيث ستعطي صافرة بداية الدوري الانجليزي 10 أغسطس وتحمل الجولة الأولى في طياتها مباريات ساخنة أبرزها مواجهتا مانشستر يونايتد وليستر سيتي من جهة وأرسنال ومان سيتي من جهة ثانية.

وفي ذات اليوم ينطلق الدوري الفرنسي (10 أغسطس) ويلتقي باريس سان جيرمان فريق كان بينما يحل موناكو ضيفا على نانت.

كما ينطلق الدوري الهولندي في ذات اليوم، حيث يستضيف أياكس أمستردام هيراكليس في قمة افتتاح الموسم الكروي. بينما يبدأ الدوري البرتغالي 12 أغسطس ويواجه بنفيكا غيماريش بينما يستقبل بورتو تشافيس.

أما دوري الإثارة والمتعة، الليغا، فسينطلق في التاسع عشر من أغسطس، ولكنه سيسبق ذلك كأس السوبر يوم 13 من الشهر نفسه بين برشلونة وأشبيلية.

وسيكون الدوري الإسباني الموسم المقبل بنكهة مختلفة بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وانتقاله الى الدوري الإيطالي بعد انضمامه الى يوفنتوس. فالليغا ستصبح عصر النجم الواحد، ليونيل ميسي، ونهاية الصراع الطويل الذي شغل الجماهير الرياضية في العالم طوال المواسم الأخيرة بين «ليو» و«الدون».

وفي المقابل سيكون الكالشيو أكثر متابعة من ذي قبل مع قدوم رونالدو عندما ينطلق في التاسع عشر من أغسطس.

وسيكون قطار الدوري الألماني آخر المنطلقين يوم 24 أغسطس، ويلتقي بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي في الجولة الأولى مع هوفنهايم.

العرب

ولكن قبل الإثارة في الملاعب الأوروبية سيكون الموعد الثلاثاء المقبل مع انطلاق دوري أبطال العرب، البطولة المتجددة والتي رصدت حوافز قياسية للبطل والمشاركين. وستكون ضربة البداية الثلاثاء بلقاء خليجي مغاربي يجمع العين الإماراتي بوفاق سطيف الجزائري في قمة عربية متكافئة القوى على ملعب هزاع بن زايد، بينما تقام مباراة الإياب في سطيف 4 أغسطس.

ويظهر فريق الجزيرة 13 أغسطس عندما يستضيف شقيقه النصر السعودي، بينما يحل الوصل ضيفا على الاتحاد السعودي 14 الشهر المقبل.

ولن يتأخر انطلاق ماراثون الدوريات العربية كثيرا، حيث ستكون البداية بعودة الدوري المصري الثلاثاء المقبل ثم يلحق به الدوري الجزائري المقرر ليوم 10 أغسطس يليه الدوري الكويتي 18 والدوري التونسي 19 من ذات الشهر، ثم الدوري المغربي 25 أغسطس.

بينما يبدأ دوري الخليجي العربي والدوري السعودي في نفس اليوم 30 أغسطس المقبل.

إجراءات خاصة

ولا شك أن انطلاق الدوريات العربية في عز الصيف والحرارة يفرض إجراءات خاصة خلال المباريات والاستعدادات البدنية أيضا، فالحكام ملزمون بتطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنح اللاعبين راحة بعد مضي 30 دقيقة من اللعب لتمكينهم من استعادة الأنفاس وشرب الماء حفاظا على سلامتهم.

بينما سيكون الإطار الطبي والمعد البدني مطالبا بلعب دور مهم في إعداد اللاعبين خلال فترة المعسكرات، للموسم المقبل تفاديا للإصابات.