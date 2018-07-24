برشلونة يضمّ البرازيلي مالكوم

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن نادي برشلونة على موقعه الالكتروني أنه توصل مع نادي بوردو الفرنسي إلى اتفاق بشأن انتقال مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفيرا إلى الفريق الكاتالوني بصفقة تبلغ قيمتها 41 مليون يورو، بالإضافة إلى 1 مليون يورو كقيمة متغيرة.

وينضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف البلاوغرانا بموجب عقد يمتد لخمسة مواسم، حيث يوقع حتى نهاية موسم 2022-2023.

ويصل لاعب البلاوغرانا الجديد إلى الكامب نو مساء اليوم، على أن يخضع للفحوص الطبية صباح غد الأربعاء قبل الالتحاق بالفريق في الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة الصيفية.

يتميز مالكوم بمهارة عالية في الاحتفاظ بالكرة وقدرة هائلة على التسديد، وهو من مواليد 26 فبراير 1997، ويُعتبر ابن ساو باولو لاعباً هجومياً بمستقبل واعد، وهو الذي تعاقد مع النادي الفرنسي بوردو عن عمر يناهز 18 عاماً بعد تتويجه بطلاً للبرازيل مع كورينثيانز، النادي الذي بدأ فيه مسيرته.

وأظهر مالكوم علو كعبه في اللعب بالقدمين معاً، وإن كان يميل أكثر إلى التسديد باليسرى، علماً أنه يلعب عادة على الجناح الأيمن. وإلى جانب سرعته، يتميز أيضًا بقدرات فنية عالية وانسجام جيد مع زملائه، وهو أحد الجوانب الأساسية في أسلوب نادي برشلونة وفلسفته الكروية.

أعلن نادي برشلونة على موقعه الالكتروني أنه توصل مع نادي بوردو الفرنسي إلى اتفاق بشأن انتقال مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفيرا إلى الفريق الكاتالوني بصفقة تبلغ قيمتها 41 مليون يورو، بالإضافة إلى 1 مليون يورو كقيمة متغيرة.

وينضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف البلاوغرانا بموجب عقد يمتد لخمسة مواسم، حيث يوقع حتى نهاية موسم 2022-2023.

ويصل لاعب البلاوغرانا الجديد إلى الكامب نو مساء اليوم، على أن يخضع للفحوص الطبية صباح غد الأربعاء قبل الالتحاق بالفريق في الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة الصيفية.

يتميز مالكوم بمهارة عالية في الاحتفاظ بالكرة وقدرة هائلة على التسديد، وهو من مواليد 26 فبراير 1997، ويُعتبر ابن ساو باولو لاعباً هجومياً بمستقبل واعد، وهو الذي تعاقد مع النادي الفرنسي بوردو عن عمر يناهز 18 عاماً بعد تتويجه بطلاً للبرازيل مع كورينثيانز، النادي الذي بدأ فيه مسيرته.

وأظهر مالكوم علو كعبه في اللعب بالقدمين معاً، وإن كان يميل أكثر إلى التسديد باليسرى، علماً أنه يلعب عادة على الجناح الأيمن. وإلى جانب سرعته، يتميز أيضًا بقدرات فنية عالية وانسجام جيد مع زملائه، وهو أحد الجوانب الأساسية في أسلوب نادي برشلونة وفلسفته الكروية.

بدأ الجناح البرازيلي مسيرته الكروية في سن العاشرة، عندما انضم إلى أكاديمية كورينثيانز. وبعدما تدرج بمختلف الفئات العمرية في النادي، خاض باكورة مبارياته مع الفريق الأول في عام 2014 ثم تُوج معه بلقب الدوري البرازيلي في العام التالي، تحت إمرة المدرب تيتي، الذي يشرف على المنتخب البرازيلي حالياً.