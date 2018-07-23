ميركل تعلق على اعتزال أوزيل

المصدر: وكالات

أكدت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، بأن المهاجرين مرحب بهم في ألمانيا، وأن ميركل تقدر مسعود أوزيل وتحترم قراره باعتزال اللعب دوليا.

وقالت المتحدثة أورليكا ديمر إن حوالي ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية يعيشون في ألمانيا اندمجوا بشكل جيد، وذلك بعد إعلان لاعب منتخب ألمانيا لكرة القدم، مسعود أوزيل، اعتزاله اللعب دوليا بداعي العنصرية.

وأعلن مسعود أوزيل (29 عاما)، المنحدر من عائلة كردية مهاجرة من تركيا، يوم أمس الأحد، وضع حد لمسيرته مع منتخب المانشافت الألماني، بسبب أجواء التمييز التي أحاطت بلقائه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مايو الماضي.

وتعرض مسعود أوزيل لانتقادات لاذعة بعد خروج منتخب ألمانيا مبكرا من دور المجموعات، لبطولة كأس العالم، التي أسدل الستار عليها في 15 يونيو الجاري، في روسيا.

وأصدر مسعود أوزيل بيانا، جاء فيه: "بالنسبة لي التقاط صورة مع الرئيس إردوغان لا يمت للسياسة أو الانتخابات بصلة، بل له علاقة باحترام أعلى منصب في بلد عائلتي".

وأوضح: "المعاملة التي تلقيتها من الاتحاد الألماني وآخرين جعلتني لا أرغب في ارتداء قميص ألمانيا. أشعر بأنني غير مرغوب فيه وأعتقد أن كل ما حققته منذ مشاركتي الأولى مع المنتخب الألماني في 2009 تم نسيانه".

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