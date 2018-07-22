إنفانتينو وكو خارج ترشيحات «الأولمبية الدولية»

المصدر: وزان - أ ف ب

خلت قائمة المرشحين لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، من اسمي السويسري جاني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والبريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، على رغم تمثيلهما لأكبر اتحادين رائدين في الحركة الرياضية العالمية، وجاء غياب انفانتينو وكو برغم أن سلفيهما السويسري جوزيف سيب بلاتر والسنغالي لامين دياك أمضيا فترة طويلة في عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، وخرجا منها بعدما طالت كل منهما فضيحة فساد. وسيتم اعتماد الأعضاء التسعة الواردة اسماؤهم في القائمة، في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية أكتوبر المقبل في العاصمة الأرجنتينية بوينوس ايرس.