نيمار: "لم أكن أرغب في رؤية الكرة" بعد المونديال

المصدر: أ ف ب

كشف المهاجم البرازيلي نيمار في حديث مع وكالة فرانس برس أنه لم يكن يرغب "برؤية الكرة أمامي، لم أكن أرغب بمشاهدة كرة القدم" بعد خيبة الخروج من ربع نهائي مونديال روسيا 2018.

وقال نيمار، أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو)، السبت في المؤسسة التي تحمل اسمه في برايا غراندي بالقرب من ساو باولو حيث نشأ، وعلى هامش دورة ريد بول نيمار فايف (5)، "لم أكن ارغب بمشاهدة الكرة أو أي نوع من كرة القدم".

وتابع "لكن الحزن لا يمكن أن يستمر الى الابد. لدي ابني، عائلتي، أصدقائي، لا يريدون رؤيتي حزينا".

وأضاف نيمار ونجله دافي لوكا (6 اعوام) على حضنه حول تقارير ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الاسباني أن كل هذا الامر "تكهنات من الصحافة".

ورأى اللاعب، الذي أكد الخميس انه سيبقى في صفوف باريس سان جرمان الفرنسيـ أنه ينتظر كثيرا ما سيقدمه الموسم المقبل الى جانب "أسطورة" مثل الحارس الايطالي المخضرم جيجي بوفون القادم من يوفنتوس "لدينا أسطورة كروية (بوفون) تجلب كل خبرتها وستساعدنا بالتأكيد هذا الموسم".

وانتقد نيمار كثيرا بسبب مبالغته المسرحية على أرض الملعب خلال المونديال الاخير، لكنه رد على ذلك بالقول انه لم يذهب الى كأس العالم "من أجل التعرض للأخطاء بل للفوز على خصومي، أعتقد انهم انتقدوا أكثر من يتعرض للأخطاء بدلا من الذي يرتكبها".

وتابع مازحا "أعتقد أن الانتقادات كان مبالغا فيها. لا يمكنني ان اكون الحكم وألعب في الوقت عينه. لو كنت قادرا على ذلك لكان الامر أكثر بساطة".

وأقصيت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، في ربع النهائي أمام بلجيكا 1-2.