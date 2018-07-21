نيمار لن ينتقل إلى «الملكي»

المصدر: ساو باولو - أ ف ب

وضع النجم البرازيلي نيمار حداً للشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى ناد جديد مؤكداً استمراره في صفوف ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال نيمار للصحافيين على هامش مزاد علني في ساو باولو يعود ريعه إلى مؤسسة خيرية «أنا باق، أنا باق في باريس، لدي عقد».

وكان اسم نيمار ارتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الأشهر الأخيرة، وما زاد من التكهنات رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي إلى يوفنتوس وحاجة الأخير إلى نجم بارز لتعويضه.

لكن ريال مدريد نفى الأسبوع الماضي تحضيره عرضاً لضم نيمار وذلك رداً على ما تداولته وسائل الإعلام عن رغبته بالحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق، وتحديداً التلفزيون الوطني «تي في أو» الذي كشف عن عرض بقيمة 310 ملايين يورو من ريال مدريد.

وكتب النادي الملكي في موقعه الرسمي أنه في ضوء المعلومات المتكررة التي تربط بين نيمار ونادينا، يريد ريال مدريد التوضيح بأنه لا يحضر في أي حالة من الأحوال من أجل تقديم عرض للاعب.