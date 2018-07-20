نيمار باق في باريس سان جرمان

المصدر: أ ف ب

سأبقى! قالها بالفم الملآن النجم البرازيلي نيمار ليضع حدا للشائعات التي تحدثت عن امكانية انتقاله إلى ناد جديد مؤكداً استمراره في صفوف ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي الموسم المقبل.

وقال نيمار للصحافيين على هامش مزاد علني في ساو باولو يعود ريعه إلى مؤسسة خيرية "انا باق، انا باق في باريس، لدي عقد".

واضاف "الشائعات، اعتقد بان معظمها يأتي من الصحف. انهم "الصحافيون" لا يعرفون ما كانت اهدافي عندما قدمت إلى باريس".

وكان نيمار يدلي بحديث للمرة الأولى بعد خروج منتخب بلاده من مونديال روسيا 2018، باستثناء تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي واضاف "اريد تحقيق الانتصارات في صفوف هذا النادي، اريد الفوز وامل ان يكون الموسم المقبل رائعا".

وكان اسم نيمار ارتبط بالانتقال الى صفوف ريال مدريد الاسباني في الاشهر الاخيرة، وما زاد من التكهنات رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي الى يوفنتوس الايطالي وحاجة الاخير الى نجم بارز لتعويضه.

لكن ريال مدريد نفى الأسبوع الماضي وللمرة الثانية رسميا تحضيره عرضا لضم نيمار وذلك رداً على ما تداولته وسائل الاعلام عن رغبته بالحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق وتحديدا التلفزيون الوطني "تي في او" الذي كشف عن عرض بقيمة 310 ملايين يورو من ريال مدريد.

وكتب النادي الملكي في موقعه الرسمي "في ضوء المعلومات المتكررة التي تربط بين لاعب باريس سان جرمان نيمار جونيور ونادينا، يريد ريال مدريد التوضيح بأنه لا يحضر في أي حالة من الأحوال من أجل تقديم عرض للاعب".

وتابع "العلاقة بين الناديين رائعة بحيث أنه، إذا كان ريال مدريد ينوي في أي وقت من الأوقات التعاقد مع لاعب من باريس سان جرمان، فأول شيء سيفعله هو الاتصال بالنادي الباريسي".