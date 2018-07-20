تعرف إلى "توب تان" أغنى أندية العالم

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت مجلة "فوربس" في تقريرها السنوي عن قائمة أغنى الأندية الرياضية في العالم، والمفاجأة التي أحدثتها القائمة حسب "روسيا اليوم" هي تصدر ناد أميركي لكرة القدم الأميركية هذا التصنيف.

وفيما يلي، قائمة بأغنى النوادي الرياضية في العالم:

1. دالاس كاوبويز: ناد لكرة القدم الأميركية يقع في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس، تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار.

2. مانشستر يونايتد الإنجليزي: تبلغ قيمته السوقية 4.123 مليار دولار.

3. ريال مدريد الإسباني: تقدر قيمته بنحو 4.09 مليار دولار.

4. برشلونة الإسباني: تقدر قيمته بحوالي 4.064 مليار دولار.

5. نيويورك يانكيز: نادي بيسبول أميركي يقع بمدينة نيويورك، تبلغ قيمته السوقية 4 مليارات دولار.

6. نيو انغلاند باتريوتس: ناد لكرة القدم الأمريكية، يقع مقره في مدينة بوسطن، تبلغ قيمته 3.7 مليار دولار.

7. نيويورك نيكس: نادي كرة سلة في نيويورك، تقدر قيمته بـ 3.6 مليار دولار.

8. لوس أنجلوس ليكرز: نادي كرة سلة في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأميركية، تأسس العام 1946، وتقدر قيمته بنحو 3.3 مليار دولار.

9. نادي نيويورك غيغانتيس: نادي كرة قدم أميركية، تأسس العام 1925، تقدر قيمته بـ 3.3 مليار دولار.

10. غولدن ستايت ووريورز: نادي كرة سلة في مدينة أوكلاند، الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية تأسس العام 1946، وتبلغ قيمته 3.1 مليار دولار.