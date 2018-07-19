ليفربول يعلن عن نبأ صادم لجماهيره

المصدر: ا ف ب

أعلن نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم الاربعاء ان لاعب وسطه اليكس اوكسلايد تشامبرلاين الذي تعرض لاصابة في اوتار ركبته اليمنى في ابريل حرمته من المشاركة في مونديال روسيا، سيغيب عن القسم الاعظم من موسم 2018-2019.

وأكد المدرب الالماني لوصيف بطل دوري ابطال اوروبا، يورغن كلوب، ان الدولي الانجليزي (24 عاما) الذي التحق بليفربول الصيف الماضي قادما من ارسنال، سيكرس موسمه "للتعافي واستعادة اللياقة".

وتعرض تشامبرلاين لاصابة شديدة خلال ذهاب نصف نهائي المسابقة الاوروبية ضد روما الايطالي، واضطر لاجراء عملية جراحية.

واضاف كلوب "من اليوم التالي للاصابة، كنا نعرف جيدا مدة غياب تشامبرلاين"، مشيرا الى ان التفاصيل حول فترة الغياب لم تكشف بناء على طلب اللاعب "وذلك بهدف عدم التأثير على نهاية موسم" الفريق الاحمر وقبل خوض نهائي دوري ابطال اوروبا (خسر امام ريال مدريد الاسباني 1-3).

وتابع "تعافيه بدأ بشكل رائع للغاية. واذا ما رأيناه يعود الى الملاعب الموسم المقبل فهذا سيكون بمثابة مكافأة لنا"، مشددا على "الصبر".

وعزز ليفربول خط وسطه مع قدوم البرازيلي فابينيو من موناكو الفرنسي، والغيني نابي كيتا من لايبزيغ الالماني، والسويسري شيردان شاكيري من ستوك سيتي الانجليزي.