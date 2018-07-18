فينغر نادم على البقاء طويلاً مع أرسنال

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

اعترف الفرنسي، آرسين فينغر، المدرب السابق لفريق أرسنال، بما سماه «أكبر أخطائه» على مدار السنوات العشرين الماضية. ونقلت صحيفة «ديلي إكسبريس»، أمس، عن فينغر قوله إنه كان مخطئاً باختياره البقاء مدرباً لنادي أرسنال لفترة تزيد على العقدين من الزمن. وعندما سألت محطة إذاعة «آر تي أل» الفرنسية فينغر عن أكبر أخطائه، أجاب: «ربما البقاء في نفس النادي لمدة 22 عاماً»، وأضاف: «أنا شخص يحب التنقل كثيراً، لكني أحب أيضاً التحديات». ومضى فينغر يقول: «لقد كنت أسير بعض التحديات في بعض الأحيان».



وغادر فينغر نادي أرسنال في وقت سابق هذا الصيف، بعد أكثر من عقدين قضاهما مدرباً للفريق. وفاز فينغر مع أرسنال بـ3 بطولات في الدوري الممتاز (بريميرليغ)، و7 مرات في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أنه تعرض إلى انتقادات عدة في نهاية فترة ولايته. وبدأت حملة «فينغر آوت» (اخرج يا فنغر) في الوقت الذي أصبح مشجعو النادي محبطين على نحو متصاعد من عدم قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري.