التلاعب يعيد شبح الهبوط أمام بارما

المصدر: Ⅶروما - د ب أ

قال ممثل الادعاء لدى محكمة كرة قدم إيطالية، إن بارما يجب أن يحرم من الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع ثبوت تورط أحد لاعبيه في التلاعب بنتيجة مباراة. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن ممثل الادعاء قوله إنه يفترض خصم نقطتين من إجمالي رصيد بارما في دوري الدرجة الثانية بالموسم الماضي، وبالتالي لن يصعد بذلك إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد. من ناحية أخرى، قد تسمح المحكمة بمشاركة بارما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع خصم ست نقاط من رصيده في المسابقة.

وكان بارما قد أعلن إفلاسه في 2015 لكنه حقق انطلاقة بعدها وتدرج بين مسابقات الدوري حتى حسم في الموسم الماضي صعوده إلى دوري الدرجة الأولى. وفي حالة قبول المحكمة طلب الادعاء بتقليص نقطتين من رصيد الفريق في الموسم الماضي، يصعد بذلك فريق باليرمو إلى دوري الدرجة الأولى. كما طالب ممثلو الادعاء بإيقاف المهاجم ايمانويل كالايو لمدة أربعة أعوام مع تغريمه 50 ألف يورو بعدما تواصل مع لاعب بالفريق الخصم قبل مباراة حاسمة للفريق في مشوار التأهل للدرجة الأولى.