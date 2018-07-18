الريال يغازل تشيلسي بربع مليار

المصدر: Ⅶ دبي - مجتبى فاروق

يبدو أن النادي الملكي ريال مدريد قد استقر بشكل واضح على أهدافه الرئيسية في الانتقالات الصيفية الحالية، حيث كشفت مصادر متطابقة مقربة من النادي الملكي أن الثنائي البلجيكي أدين هازارد، وتيبو كورتوا على رأس القائمة التي لا تشمل أسماء كثيرة.

وكشفت مصادر إعلامية إسبانية مقربة من النادي الملكي، أن المفاوضات بدأت بالفعل بين الريال وتشيلسي من أجل انتقال الثنائي إلى صفوف النادي الملكي.

ومضت المصادر نفسها، قدم الريال عرضا واضحا جدا، وصلت قيمته إلى ربع مليار يورو من أجل الحصول على موافقة تشيلسي للتخلي عن الثنائي في صفقة واحدة، ومضى المصدر: كان هذا هو العرض الثاني للنادي الملكي بعد أن رفضت إدارة تشيلسي مبدأ إدخال لاعبين في الصفقة، وعلى الرغم من التنويهات الإعلامية التي حرصت إدارة النادي اللندني على بثها مؤكدة أنها لن تتخلى عن أي من النجوم الكبار بالفريق، إلا أن الصحافة الإسبانية كشفت تفاصيل الجلسة الثانية التي عقدت بين ممثلي الريال، وممثلي النادي اللندني، ومضت المصادر: كان تشيلسي متمسكا في البداية بإدخال إيسكو في الصفقة، وعندما رفض الريال الأمر، وعرض لاعبين آخرين، عاد النادي اللندني وأصر على أن يكون التفاوض ماليا فقط.

ضغط

من ناحيتها أكدت وسائل إعلام بريطانية أمس أن تشيلسي دخل بالفعل مفاوضات من أجل التخلي عن الثنائي البلجيكي، وأن التفاوض جاء بعد ضغط من اللاعبين، حيث عبر كل من هازارد وكورتوا، بصراحة عن الرغبة في خوض تجربة جديدة، على الرغم من أنهما كانا يتحدثان قبل نهاية الموسم الماضي عن المستقبل مع تشيلسي، خاصة كورتوا، إلا أن الأمور تغيرت في الفترة الأخيرة، خاصة بالنسبة لهازارد الذي أعلن عن رغبته بوضوح في الرحيل، ويبدو أن انتقال الدون كريستيانو رونالدو، ساعد كثيرا على اتخاذ البلجيكي لقرار الانتقال إلى ريال مدريد، حيث لن يجد نفسه في ظل النجم الأول للفريق ويمكنه أن يصبح هو النجم الأول للنادي الملكي.

أما مواطنه كورتوا فقد كان هدفا للنادي الملكي منذ أيامه مع نادي أتلتيكو مدريد، عندما كان معارا من تشيلسي إلى النادي الثاني في العاصمة الإسبانية، واستقر الريال أخيرا على التعاقد مع الحارس البلجيكي، بعد المستوى المتراجع الذي ظهر به الإسباني دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، في الفترة الأخيرة.

وأكدت مصادر إسبانية أن الوقت هو العامل الرئيسي في نجاح الريال في التعاقد مع ثنائي تشيلسي، وأن هذه الصفقة يجب أن تنجز سريعا جدا، حيث يتعين على النادي اللندني التعاقد مع بدائل قبل التاسع من أغسطس المقبل، حيث بداية من هذا الموسم، فإن فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا تنتهي قبل يومين من بداية الدوري، بعد أن قررت الجمعية العمومية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز«البريمرليغ» تعديل فترة الانتقالات الصيفية بحيث تنتهي قبل بداية المباريات بعد طلب من مدربي الأندية بعدم السماح ببيع اللاعبين بعد بداية الموسم، ما يؤدي إلى الإخلال بالخطط التكتيكية.

ثنائي

وكما يحصد الثنائي البلجيكي ثمن التألق في المونديال الأخير، خاصة كورتوا، فإن نجوم المنتخب الكرواتي الذي حل وصيفا باتوا من الأكثر طلبا لدى الأندية الكبرى، حيث كشفت مصادر مقربة من النادي الملكي عن رفض الأخير لأية عروض لانتقال لاعب الوسط الاحتياطي بالنادي ماتيو كوفاتشيتش بأقل من 90 مليون يورو، على الرغم من أن النادي الملكي كان على استعداد للتخلي عنه بأقل من ربع هذا المبلغ قبل مشاركته مع منتخب بلاده.

ولم يكن كوفاتشيتش الكرواتي الوحيد الذي حصل ثمن النجاح في المونديال وتضاعف سعره أكثر من ثلاث مرات، حيث كشفت مصادر مقربة من مانشستر يونايتد أن النادي بات مجبرا على رفع العرض الذي قدمه إلى إنتر ميلان قبل بداية المونديال من أجل التخلي عن لاعب الوسط الهجومي ايفان بيريسيتش، حيث عرض يونايتد في مايو الماضي 23 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن تألقه في المونديال فرض على «الشياطين الحمر» تقديم عرض جديد يصل إلى 57 مليون يورو، في الوقت نفسه تضاعف سعر مواطنه ربيتش مهاجم انتراخت فرانكفورت الألماني، الذي لم يكن ضمن خارطة يونايتد والكثير من الأندية قبل بداية المونديال، لكن المستوى الذي ظهر به في الحدث العالمي أدخله سوق الانتقالات بقوة، بل وأجبر يونايتد على تقديم 41 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الذي انضم إلى الفريق الألماني بعقد حر بعد نهاية عقده في يناير الماضي مع فيورنتينا الإيطالي الذي تعاقد معه عام 2013، لكنه ظل يعيره منذ ذلك الوقت إلى نهاية عقده ليندم النادي الإيطالي على التفريط بسهولة في مهاجم تطارده الكثير من الأندية الكبرى الآن.