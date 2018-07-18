«الملل» ينهي مسيرة هالغريمسون مع أيسلندا

المصدر: ريكيافيك - أ ف ب

أعلن مدرب منتخب ايسلندا لكرة القدم هيمير هالغريمسون، أمس، نيته التخلي عن مهامه على الرغم من أنه نجح في قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات المونديال.

وقال المدرب البالغ 51 عاما بعدما فاجأ الجميع باستقالته «في حال أردت المتابعة (تدريب المنتخب)، لكنت فعلت ذلك مع التحضيرات ذاتها والحافز ذاته، ولكن في لحظة محددة، هذا النوع من الروتين يجعلني أشعر ببعض الملل».

وتابع «أعتقد أنه الوقت المناسب للمجموعة (اللاعبون) للاستماع إلى حديث آخر، وأن يكون لديها رؤية جديدة من أجل ضخ ديناميكية جديدة». وأشرف هالغريمسون على تدريب منتخب ايسلندا منذ عام 2011، بداية كمساعد للمدرب السويدي لارس لاغرباك ومن ثم كشريك للمدرب السويدي في مهمة الإشراف على المنتخب في بطولة أوروبا 2016، قبل أن يتسلم دفة القيادة بمفرده في العام ذاته.

وجاء قرار هذا المدرب مخالفا لنية الاتحاد الايسلندي لكرة القدم الذي كان يسعى الى تمديد عقده، الذي شارف على الانتهاء، لفترة عامين. وجاء في بيان نشره رئيس الاتحاد غودني بيرغسون الذي شكر مدرب «ستراكارنير اوكار» (شباننا وهو لقب المنتخب) على الجهود التي بذلها خلال أعوام إشرافه على الفريق «هيمير كان خيارنا الأول بفضل عمله الرائع في السنوات الأخيرة».