تيم كاهيل يعتزل اللعب الدولي مع أستراليا

المصدر: Ⅶ كانبرا - د ب أ

أعلن نجم الهجوم الأسترالي تيم كاهيل أمس اعتزال اللعب الدولي بعد مسيرة استمرت طوال 14 عاماً مع المنتخب الأسترالي لكرة القدم. وذكر كاهيل عبر حسابه على «تويتر»: «اليوم أعلن رسمياً إنهاء مسيرتي الدولية مع منتخب أستراليا».

وأضاف «لا توجد كلمات يمكن أن تصف معنى تمثيلي لبلادي. أتقدم بشكر هائل لكل من دعمني طوال كل الأعوام التي ارتديت فيها قميص المنتخب الأسترالي» ويعد كاهيل (‏‏38 عاما)‏‏ من أبرز نجوم الرياضة الأسترالية بشكل عام، وقد سجل للمنتخب عدداً من أروع وأهم الأهداف للفريق. وسجل كاهيل أهدافاً حاسمة للمنتخب في العديد من المناسبات.



وسجل كاهيل ظهوره الأول بقميص المنتخب الأسترالي في عام 2004 خلال مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا بالعاصمة البريطانية لندن. وبعدها بعامين، بات كاهيل أول لاعب أسترالي يسجل في نهائيات كأس العالم، وذلك عندما سجل ثنائية للمنتخب في شباك اليابان في مونديال 2006 بألمانيا. ويتصدر تيم كاهيل قائمة الهدافين في تاريخ المنتخب الأسترالي برصيد 50 هدفاً.