المصدر: لندن - وكالات

أبدت الحكومة البريطانية موقفاً منفتحاً حيال التقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030. ونقلت وكالة أنباء «برس أسوسييشن» البريطانية عن ناطق باسم تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، تأكيده هذا الموقف، وقال: «لدينا سجل حافل يتعلق بالأحداث الرياضية الكبيرة، ولدينا الاستادات والبنية التحتية والخبرة».

وأضاف الناطق أن الحكومة «ترحب» بالحديث عن هذا المشروع، لافتاً إلى أن هناك إمكانية جيدة لتحول ملف التقدم من إنجليزي خالص إلى بريطاني، بحيث تنظم البطولة إنجلترا بالمشاركة مع أسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية. وفي هذا السياق، قال المتحدث إن هذه الخطوة تتوقف على خطط اتحادات كرة القدم في هذه البلدان. كانت إنجلترا قد نظّمت بطولة كأس العالم في عام 1966 وتوجت بها.