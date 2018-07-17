يوفنتوس يحتفل بـ «رونالدو - داي»

المصدر: Ⅶ تورينو -أ ف ب

استقبلت جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم نجمها الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بحفاوة كبيرة بعد وصوله إلى مدينة تورينو أمس، على أن يخضع لاحقا للفحص الطبي والتوقيع على العقد الذي يربطه بناديه الجديد. وعلى الرغم من أن زيارة رونالدو الى إيطاليا لن تدوم سوى 24 ساعة، إلا أن الصحافة أطلقت على هذا اليوم تسمية «رونالدو - داي» تيمناً بالنجم البرتغالي.

وتجمع المئات من عشاق النادي خارج ملعب «اليانز» في تورينو وهتفوا «رونالدو أجلب لنا الأبطال (دوري أبطال أوروبا)» في حين ظهر البرتغالي للمحة قصيرة.

وخرج ابن الـ 33 عاما من المركز الطبي ليوفنتوس للتوقيع للمعجبين وإلقاء التحية ومصافحة الجماهير على وقع الهتافات الصاخبة باسمه قبل أن يعود مسرعا إلى المركز الطبي.

وأكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انه "مختلف" عن اللاعبين الاخرين في سنه الذين ينتقلون الى الصين للحصول على صفقات مالية ضخمة.

وقال رونالدو (33 عاما) في مؤتمر صحافي امس لدى تقديمه رسميا في يوفنتوس الايطالي "انا مختلف عن اللاعبين الاخرين الذين يعتقدون ان مسيرتهم تنتهي عندما يصلون الى سني. اريد ان اثبت انني لست مثل الاخرين، انا مختلف".

وتابع "ليس لدي ما اثبته لاي شخص، الارقام موجودة. الجميع يعرف ما فعلته لكرة القدم، لكنني طموح واحب التحديات، ولا احب البقاء في مكاني. بعد ما فعلته في مانشستر وريال مدريد، اريد ان اترك بصمتي في يوفنتوس".