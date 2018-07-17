مارادونا يدشّن مغامرته مع دينامو بريست

المصدر: أ ف ب

وصل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا الى بيلاروسيا أمس لبدء مهمته في رئاسة نادي دينامو بريست لثلاث سنوات.

وأعلن النادي البيلاروسي مارادونا رئيساً له في 19مايو 2018. وفاز الفريق بلقب الكأس المحلية على حساب باتي بوريسوف عقب أيام من تعيين مارادونا. وقال مارادونا في مؤتمر صحافي «أتذكر جيدا فيدل كاسترو، تشافيز، أعرف ايضا بوتين، واليوم سأتصور مع لوكاتشنكو (رئيس بيلاروسيا). آمل بعد ذلك أن يصبح مشجعا لنا». وأشار إلى أن مشروعه «جدي جدا»، معربا عن أمله في أن يكون وجوده في دينامو بريست أحد فرق الدرجة الأولى «مفيدا لكرة القدم البيلاروسية»، وسيتيح له «التحسن يوماً بعد يوم».