ماذا قال رونالدو لدى تقديمه في يوفنتوس؟

المصدر: أ ف ب

أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انه "مختلف" عن اللاعبين الاخرين في سنه الذين ينتقلون الى الصين للحصول على صفقات مالية ضخمة.

وقال رونالدو (33 عاما) في مؤتمر صحافي الاثنين لدى تقديمه رسميا في يوفنتوس الايطالي "انا مختلف عن اللاعبين الاخرين الذين يعتقدون ان مسيرتهم تنتهي عندما يصلون الى سني. اريد ان اثبت انني لست مثل الاخرين، انا مختلف".

وكان ريال مدريد اعلن في العاشر من يوليو الحالي انتقال لاعبه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، واكد الاخير لاحقا ان قيمة الصفقة يبلغ 100 مليون يورو على مدى سنتين.

ولم يحدد النادي الايطالي راتب رونالدو، لكن التقارير الصحافية اشارت الى انه سيتقاضى 30 مليون يورو سنويا.

وخطف يوفنتوس رونالدو في وقت لم تكن فيه علاقة الأخير بإدارة ريال مدريد في أفضل حالاتها، في ظل التقارير عن رغبة اللاعب بزيادة راتبه بشكل يوازي الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني) والبرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)، مقابل عدم تجاوب رئيس النادي الاسباني فلورينتينو بيريز مع ذلك.

واستقبلت جماهير نادي يوفنتوس نجمها الجديد بحفاوة كبيرة بعد وصوله الى مدينة تورينو الاثنين، حيث خضع للفحص الطبي ووقع على العقد.

وتجمع المئات من عشاق النادي خارج ملعب "اليانز" في تورينو وهتفوا "رونالدو أجلب لنا الابطال (دوري أبطال أوروبا)" في حين ظهر البرتغالي للمحة قصيرة.

وشارك رونالدو مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم حيث خرجت البرتغال من الدور ثمن النهائي بخسارتها امام الاوروغواي 1-2. وسجل رونالدو في مونديال روسيا اربعة اهداف.