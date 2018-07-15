ساري يقود «البلوز» وجورجينيو أول صفقة

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي تشيلسي، أمس، تعاقده مع الإيطالي ماوريتسيو ساري، ليقود فريق الكرة، خلفاً لمواطنه أنطونيو كونتي، الذي أقيل من منصبه قبل أقل من 24 ساعة، وحافظ تشيلسي على تقليده المعروف بالتعاقد مع مدربين إيطاليين، ووقع ساري عقداً مع النادي اللندني لثلاثة أعوام، ليصبح سادس مدرب إيطالي يشرف على «البلوز»، بعد فيالي (فبراير 1998 حتى 12 سبتمبر 2000)، وكلاوديو رانييري (سبتمبر 2000 حتى مايو 2004)، وانشيلوتي (يونيو 2009 حتى مايو 2011)، وروبرتو دي ماتيو، الذي قاده إلى لقب دوري أبطال أوروبا (مارس 2012 حتى نوفمبر 2012)، وكونتي (يوليو 2016 حتى يوليو 2018).

وقال تشيلسي، في بيان على موقعه الرسمي «ماوريتسيو هو المدرب الجديد لتشيلسي بعد 3 أعوام ناجحة مع نابولي». وفي أولى الصفقات ، تعاقد تشيلسي مع لاعب وسط نابولي من أصل برازيلي جورجينيو، بعقد يمتد 5 أعوام، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 5، وجاء التعاقد بعد ساعات معدودة من توقيع النادي مع المدرب ساري، ولعب جورجينيو تحت إشراف ساري من 2015 حتى الموسم الماضي.