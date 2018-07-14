انتهاء شهر العسل بين تشيلسي وكونتي.. وساري على الخط

المصدر: لندن - أ ف ب

انتهى شهر العسل رسمياً بين تشيلسي وكونتي، وأعلن النادي الانجليزي أمس الانفصال عن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي قاده إلى لقب الدوري المحلي في الموسم ما قبل الماضي، رغم أن عقد كونتي يستمر حتى العام المقبل، ويتعين على تشيلسي دفع تعويض لكونتي بنحو 10 ملايين يورو في حال عدم تدريبه أي فريق العام المقبل.

وتدور التوقعات حول استعانة تشيلسى بخدمات الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب نابولي السابق وارتبط اسم ساري (59 عاما) بتدريب تشيلسي حتى قبل رحيله عن نابولي الذي قاده إلى وصافة بطولة إيطاليا للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة. وقال تشيلسي في بيان رسمي: «قرر نادي تشيلسي وكونتي وضع حد للتعاون بينهما، ونتمنى لكونتي الكثير من النجاح في مسيرته». وأوضح النادي: «في الموسم الذي احرز فيه تشيلسي اللقب، فإنه حقق رقماً قياسياً بـ 30 فوزاً في 38 مباراة، مع رقم قياسي للنادي بتحقيق 13 فوزاً متتالياً بالبطولة».

وقاد كونتي «48 عاما» تشيلسي إلى لقب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم قبل الماضي، الذي كان الأول له على رأس الإدارة الفنية للفريق اللندني، وإلى إحراز كأس انجلترا مايو الماضي، لكن الفريق حل خامساً في ترتيب الدوري وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.