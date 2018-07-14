ريال مدريد يحسم الجدل بشأن نيمار

المصدر: أ ف ب

نفى ريال مدريد الإسباني الجمعة تحضيره عرضا لضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك ردا على ما تتداوله وسائل الاعلام عن رغبته بالحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق.

وكتب النادي الملكي في موقعه الرسمي ""في ضوء المعلومات المتكررة التي تربط بين لاعب باريس سان جرمان نيمار جونيور ونادينا، يريد ريال مدريد التوضيح بأنه لا يحضر في أي حالة من الأحوال من أجل تقديم عرض للاعب".

وتابع "العلاقة بين الناديين رائعة بحيث أنه، إذا كان ريال مدريد ينوي في أي وقت من الأوقات التعاقد مع لاعب من باريس سان جرمان،، فأول شيء سيفعله هو الاتصال بالنادي الباريسي".

وتداولت وسائل اعلام عدة، إسبانية كانت أو فرنسية وبرازيلية، اخبارا حول نية ريال مدريد التعاقد مع نيمار الذي أصبح الصيف الماضي أغلى لاعب في العالم بعدما دفع سان جرمان 222 مليون يورو لفك ارتباطه ببرشلونة.