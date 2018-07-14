محمد صلاح ضمن 7 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

المصدر: البيان الالكتروني

وضعت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن 7 مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2018، والتى تمنح لأفضل لاعب فى العالم.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من عدم تتويج صلاح بأي ألقاب هذا العام بعد خسارة دوري الأبطال مؤخرا أمام ريال مدريد، إلا أن النجم المصري قدم موسما كبيرا مع الريدز حطم خلاله العديد من الأرقام القياسية وفاز بالعديد من الجوائز الفردية.

ونجح النجم المصري فى الفوز بجائزة أفضل لاعب بالدورى الإنجليزي الذى يعد أفضل دوريات العالم، إلى جانب فوزه بالحذاء الذهبي لهداف البريميرليغ برصيد 32 هدفا، وحطم رقما قياسيا فريدا كأكثر لاعب فى تاريخ البطولة يسجل أهدافا فى موسم واحد.

أما بقية المرشحين على الجائزة وفقا لليوم السابع فهم:

لوكا مودريتش (كرواتيا- ريال مدريد) ، كريستيانو رونالدو (البرتغال- ريال مدريد سابقا يوفنتوس حاليا)، كيفن دي بروين (بلجيكا- مانشستر سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين- برشلونة)، كيليان مبابي (فرنسا- باريس سان جيرمان)، نيمار داسيلفا (البرازيل- باريس سان جيرمان).