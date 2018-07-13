تشلسي يستغني عن مدربه كونتي

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي تشلسي الانجليزي لكرة القدم الجمعة الانفصال عن المدرب الايطالي أنطونيو كونتي الذي قاده الى لقب الدوري المحلي في الموسم ما قبل الماضي، وسط ترجيحات بأن يستعين بخدمات مواطنه ماوريتسيو ساري.

وقال تشلسي في بيان رسمي "قرر نادي تشلسي وانطونيو كونتي وضع حد للتعاون بينهما".

وتابع "نتمنى لانطونيو الكثير من النجاح في باقي مسيرته".

وأوضح النادي الانكليزي أيضا "في الموسم الذي أحرز فيه تشلسي اللقب، فإنه حقق رقما قياسيا بـ 30 فوزا في 38 مباراة، مع رقم قياسي للنادي بتحقيق 13 فوزا متتاليا في البطولة".

وقاد كونتي (48 عاما) تشلسي الى لقب الدوري الانكليزي الممتاز في الموسم قبل الماضي، الذي كان الاول له على رأس الادارة الفنية للفريق اللندني، والى احراز كأس انكلترا بفوزه على مانشستر يونايتد 1-صفر في مايو الماضي، لكن الفريق حل خامسا في ترتيب البطولة الماضية وفشل في التأهل الى دوري ابطال اوروبا.