«السيدة العجوز» وحلم استعادة عرش أوروبا

المصدر: روما - أ ف ب

أصبح حلم «السيدة العجوز» لاستعادة عرش أوروبا والتتويج باللقب، أمراً ممكناً، بعد إتمام «صفقة القرن»، من خلال ضم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وللمرة الأولى منذ تعاقد إنتر الإيطالي مع المهاجم البرازيلي السابق رونالدو من برشلونة الإسباني، يضم نادٍ إيطالي لاعباً مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في العالم، ويهدف يوفنتوس أن ينقله رونالدو إلى منصة التتويج بعد غياب 22 عاماً (منذ 1996).

وسجل رونالدو 120 هدفاً في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي تاريخي، كما أحرز 4 من ألقابه القارية الخمسة مع الريال . وكتبت صحيفة «لاريبوبليكا»: «هناك شيء واحد لا يمكن لهذا اللاعب العملاق تحمله، وهو خسارة دوري الأبطال في ألوانه الجديدة».

قدوم رونالدو إلى يوفنتوس يذكّر الجميع بأعوام الثمانينيات والتسعينيات، عندما جذبت إيطاليا لاعبين من زيكو إلى فالكاو، ومن بلاتيني إلى مارادونا. تناولت صحيفة «لاريبوبليكا» جانباً آخر وهو لقاء «إمبراطوريتين»، هما «إمبراطورية يوفنتوس، المدعوم من شركة إكسور القابضة، التي ولدت أرباحاً بقيمة 1.4 مليار يورو في 2017، و«إمبراطورية رونالدو»، وهي عبارة عن آلة إعلانية ومالية رهيبة.