شاهد .. خطأ ساذج من حارس ليفربول وكلوب يدافع عنه

المصدر: د ب ا

دافع الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن مواطنه لوريس كاريوس حارس مرمى الفريق بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الفريق الودية أمس الثلاثاء ضمن استعدادات ليفربول للموسم الجديد، وتعرض بعده لحملة تهكم وسخرية من مشجعي الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان كاريوس، الذي ارتكب خطأين قاتلين في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ليخسر فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، ارتكب خطأ من ركلة حرة في مباراة الأمس أدت إلى الهدف الأول لفريق ترانمير روفرز (أحد أندية دوري الدرجة الثانية بإنجلترا) في مباراة الفريقين الودية يوم الثلاثاء والتي انتهت بفوز ليفربول 3 - 2.

وسارع كلوب إلى التأكيد على أن كاريوس لم يكن الوحيد الذي أخطـأ في المباراة، مشيرا إلى أن جيمس ميلنر على سبيل المثال ارتكب خطأ أسفر عن الهدف الثاني للمنافس. وقال: لاعبان رائعان ارتكبا هذا الخطأ. ولكننا لا نتحدث عن هذا.

وكان كاريوس في بؤرة الانتقادات بعد أخطائه في نهائي دور الأبطال الذي شهد فوز الريال 3 - 1 في مايو الماضي.

وتعرض كاريوس (25 عاماً) لحملة تهكم وسخرية من مشجعي ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت بعد نشر مقطع مصور عن إجازته التي قضاها بالولايات المتحدة.

وقال كلوب: لوريس تلقى هذا الهدف. ولكننا لا يمكن أن نبدأ قصة عقب كل خطأ... الأخطاء ستحدث... لا أحب الأخطاء وهو أيضا لا يحبها ولكنها ستحدث. ولهذا علينا مواصلة مسيرتنا والاستفادة القصوى من هذه الأخطاء بالتعلم منها.