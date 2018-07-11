«راك بنك» راعٍ إقليمي لبرشلونة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

وقّع نادي برشلونة الإسباني اتفاقية رعاية إقليمية، يصبح بموجبها بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) البنك الرسمي لبرشلونة في الإمارات العربية المتحدة للسنوات الثلاث المقبلة، مع خيار تمديد الاتفاق عامين آخرين.

وتم التوقيع على الاتفاقية رسمياً في حفل أقيم في قاعة المؤتمرات في ملعب كامب نو، وحضره أوسكار غرو، المدير التنفيذي لنادي برشلونة، في حين جرى تمثيل بنك رأس الخيمة عن طريق المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد فريدريك دي ميلكر.

على جانب آخر، أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رسمياً انضمام لاعب خط الوسط البرازيلي آرثور هنريكه راموس دي أوليفييرا ميلو إلى صفوفه قادماً من غريميو بورتو أليغري.