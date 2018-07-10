كم قيمة عقد انتقال رونالدو إلى يوفنتوس؟

المصدر: ا ف ب

أعلن ريال مدريد الاسباني بطل اوروبا الثلاثاء انتقال هدافه كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس الايطالي، في حين اعتبر النجم البرتغالي ان الوقت حان "لمرحلة جديدة" في حياته.

وأكد ريال في بيان "يقدم ريال مدريد شكره اليوم الى لاعب اثبت انه الافضل في العالم في احدى أكثر الفترات تألقا في تاريخ نادينا وكرة القدم العالمية".

ولم يكشف ريال مدريد اي تفاصيل عن الصفقة وقيمتها، لكن وسائل الاعلام الاسبانية اشارت الى انها تصل الى 105 ملايين يورو (120 مليون دولار).

كما اشارت الى ان عقد رونالدو (33 عاما) يمتد لأربع سنوات مقابل 30 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وفي رسالة له نشرت على موقع النادي الاسباني على شبكة الانترنت، اعتبر رونالدو المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، ان الفترة التي امضاها مع ريال مدريد هي الاسعد في حياته.

وقال رونالدو في رسالته "لقد فكرت كثيرا واعتقد ان الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، ولهذا السبب طلبت من النادي قبول انتقالي".

وتابع "ليس لدي سوى شعور كبير بالشكر لهذا النادي وللمشجعين والمدينة"، مضيفا "اطلب من الجميع، وخصوصا مشجعينا ان يتفهموني".

وبعد قليل من اعلان الصفقة، ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس في بورصة ميلانو بنسية 5,71 بالمئة، ليصبح سعر السهم الواحد 0,9 يورو، وهو السعر الاعلى منذ عام.

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