برشلونة يعير باولينيو إلى غوانزهو

المصدر: باريس - ا ف ب

أعلن نادي غوانزهو ايفرغراند الصيني عن عودة البرازيلي الدولي باولينيو إلى صفوفه على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة بعد عام واحد فقط من انضمامه إلى صفوف النادي الكاتالوني.

وأكد غوانزهو خبر انتقال باولينيو إلى صفوفه في بيان نشره على تويتر

وانضم باولينيو بيزيرا، إبن الـ 29 عاما، إلى النادي الصيني في صيف 2015 قادماً من توتنهام هوتسبر الإنجليزي في مقابل 14 مليون يورو، وخاض 84 مباراة وسجل 22 هدفاً قبل أن يرحل إلى برشلونة عام 2017 في مقابل 40 مليون يورو، وحددت قيمة فسخ عقده بـ120 مليون يورو.

وسجل البرازيلي بقميص النادي الكاتالوني 9 أهداف في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني الموسم المنصرم.

وشارك باولينيو مع المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا.