إيفرا ينصح رونالدو بالانتقال

المصدر: البيان الإلكتروني

نصح النجم الفرنسي، باتريس إيفرا، زميله السابق في مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب "سكاي نيوز" قال إيفرا إن يوفنتوس سيكون فريقا جيدا لرونالدو، مضيفا، في مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية بالمواقع الاجتماعية "لم أتحدث إلى رونالدو، لكن نصيحتي إليه هي أنه يحتاج إلى الانتقال إلى يوفنتوس، ليس هناك أي فريق آخر".

وتابع: "قم بهذا الأمر يا رونالدو.. الإيطاليون سيحبونك.. لكن إذا انتقلت إلى هذا الفريق فعليك العمل بجد لأنهم لا يؤمنون بالراحة والعطلات في يوفنتوس".

وكانت شبكة "ميديا ست" الإيطالية ذكرت أن خورخى مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي، أكد وصول رونالدو، الثلاثاء، إلى مدينة تورينو معقل نادي اليوفي لتقديمه لوسائل الإعلام بقميص السيدة العجوز.

وأشارت إلى أن رونالدو توصل إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية في عقده مع النادي الإيطالي، إذ سيوقع "صاروخ ماديرا" على عقد يربطه باليوفي حتى عام 2022، ويحصل من خلاله على راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو.