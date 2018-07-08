هداف الدوري الإيطالي ينجو من محاولة اعتداء بـ"سكين"

المصدر: د ب ا

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن رجلًا يحمل سكينًا حاول مهاجمة شيرو إيموبيلي مهاجم المنتخب الإيطالي ونادي لاتسيو أثناء استرخاء اللاعب على الشاطئ مع عائلته وأصدقائه.

ووفقًا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإنّ المعتدي دخل في جدال مع أصدقاء إيموبيلي قبل أن يتوجه صوب اللاعب.

ونجح رواد الشاطئ في إيقاف المعتدي قبل أن يؤذي أي شخص، قبل أن يحاول الهرب، ولكن شرطة كارابينيري ألقت القبض عليه وعرفته بأنه مشجع كرة قدم يشتهر بالشغب.

ووقعت محاولة الاعتداء في فرانكافيلا ال ماري، البلدة الساحلية في قلب إقليم ابروزو الإيطالي، والذي يضمّ مقر نادي بيسكارا، الذي تكِنّ جماهيره قدرًا كبيرًا من العداء لنادي لاتسيو.