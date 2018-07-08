الكشف عن موعد وصول رونالدو إلى يوفنتوس

المصدر: البيان الالكتروني

ذكرت مصادر إعلامية إيطالية، الأحد، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، بات على بعد "خطوة واحدة" من الانضمام لصفوف يوفنتوس، كاشفة عن موعد وصوله إلى معقل اليوفي.

وأوضحت شبكة "ميديا ست" الإيطالية أن خورخى مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي، أكد وصول رونالدو يوم الثلاثاء المقبل إلى مدينة تورينو معقل نادي اليوفي لتقديمه لوسائل الإعلام بقميص السيدة العجوز.

وأضافت أن وكيل أعمال رونالدو ألغى رحلته إلى ميلانو واستمر في مدريد، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد على رحيل النجم البرتغالي وإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالصفقة ، بحسب سكاي نيوز.

وأشارت الشبكة أن المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس، بيبي ماروتا، تلقى اتصالا هاتفيا في الساعات الأخيرة من خورخى مينديز، وعده خلالها بأن كريستيانو رونالدو سوف يكون لاعبا في صفوف فريق السيدة العجوز بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن رونالدو توصل إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية في عقده مع النادي الإيطالي، إذ سيوقع "صاروخ ماديرا" على عقد يربطه باليوفي حتى عام 2022، ويحصل من خلاله على راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.