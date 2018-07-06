كلوب يكشف سر "كارثة كاريوس" في نهائي أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

بعد مرور نحو شهر ونصف على خسارة ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، كشف الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز" عن سبب أخطاء الحارس لوريس كاريوس في تلك المباراة التي منحت ريال مدريد اللقب الأوروبي البارز.

وارتكب كاريوس هفوتين قاتلتين في المباراة ساهمتا في تسجيل ريال مدريد هدفين من أهدافه الثلاثة ليخرج فائزا 3-1، غير أن الحارس الألماني، الذي بكى في نهاية المباراة واعتذر للمشجعين، شكا قبل دقائق من ارتكابه الخطأ الأول، من تعرضه لضربة بالكوع من قائد الميرنغي سيرخيو راموس.

وأظهرت اللقطات حصول الاحتكاك، من دون ان يحتسب الحكم خطأ.



وقال كلوب، الذي يرجح أن يشرك حارسه كأساسي في المباراة الودية أمام تشستر سيتي السبت تحضيرا للموسم المقبل، لموقع ليفربول الرسمي أن نظرته لم تتبدل لمواطنه كاريوس منذ لحظة إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، إلى حين عودة الفريق لخوض التمرينات استعدادا للموسم المقبل.

وتابع المدرب الألماني "كل شيء يسير بشكل طبيعي، ولا أعرف تحديدا ماذا اعتقد الناس أو كيف تفاعلوا مع هذه الحالة. الشيء الوحيد الذي بامكاني أن أقوله هو أنه (كاريوس) تعرض لارتجاج في الدماغ".

وأكد كلوب أن أي شخص تعرض لارتجاج في الدماغ يعرف أنه لا توجد طريقة واحدة لكي يشعر بذلك وأن هناك "العديد من الطرق. لا شك أنه لم يشعر بذلك" وأن "حالات الارتجاج هي هكذا، والشخص الذي يتعرض للارتجاج ربما هو آخر من يعلم".

وجاءت تصريحات كلوب بعدما أكدت تقارير فشل فريقه في التعاقد مع الحارس البرازيلي الدولي أليسون، الذي يشارك مع منتخب البرازيل في مونديال روسيا 2018، ويدافع عن ألوان نادي روما الإيطالي.

وتزداد الضغوطات على كاهل كلوب من أجل الفوز بالألقاب بعدما قاد نادي "الحمر" الى ثلاث مباريات نهائية خسرها جميعها، وقال في معرض حديثه عما حصل أنه تلقى اتصالا من لاعب كرة القدم السابق الاسطورة الألماني فرانز بكنباور، الذي تحدث بدوره "إلى أشهر طبيب ألماني"، ليقنعه الاخير بأن كاريوس تعرض لارتجاج في الدماغ.

وتابع "حللت الامور من مختلف الزوايا وقلت لنفسي: كيف لنا أن نفكر جميعا أن هذا الشاب (كاريوس) الذي لم يظهر أي علامات ضعف خلال المباراة حتى الآن، وقع في هذه الأخطاء الكبيرة في مباراة مهمة ولا أحد فكر أن ذلك بسبب الضربة التي تلقاها".

وشدد كلوب على أن "عوارض الارتجاج في الدماغ لا تأتي وتذهب في يوم واحد، إذ بعد خمسة أيام من المباراة النهائية، أظهر كاريوس بين 26 و30 علامة تشير إلى أنه تعرض لارتجاج في الدماغ. هذا أمر واضح".

وختم المدرب الألماني "من وجهة النظر هذه، ومن وجهة نظري كل شيء جيد. لا نفكر بما حصل بعد الآن وسننطلق من صفحة جديدة".

وكان الحارس الألماني خضع لمعاينة شاملة في مستشفى ماساتشوستس الأميركي في 31 مايو، أي بعد خمسة أيام من النهائي الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف.