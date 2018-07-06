«بايرن» يريح لاعبيه الدوليين من جولة أميركا

المصدر: ميونخ - د ب ا

منح فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، راحة للاعبين الدوليين من جولة الفريق في أميركا استعداداً للموسم الجديد ولكن النادي الألماني أعلن امس الخميس أن هناك نجوماً آخرين سيشاركون في هذه الجولة التي تستمر حتى 30 الجاري.

وقال كارل هاينز رومينيجيه الرئيس التنفيذي للنادي:«جولاتنا الصيفية جزء مهم من استراتيجيتنا للمنافسة في السوق الدولية مع الأندية الكبرى من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا. والولايات المتحدة الأميركية أحد البلدان التي نركز عليها».

ويتواجد 12 لاعبا من بايرن ميونخ في كأس العالم بروسيا من بينهم العديد من اللاعبين المنضمين للمنتخب الألماني والذي ودع البطولة من دور المجموعات.

ويقول النادي يوجد 27 مليون متابع للفريق في امريكا.