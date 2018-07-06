«الريال» يعير حكيمي إلى بروسيا دورتموند

المصدر: دورتموند - د ب أ

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن نادي ريال مدريد الإسباني أعار لاعبه المغربي أشرف حكيمي لنظيره بروسيا دورتموند الألماني.

وكانت مجلة «كيكر» الرياضية الألمانية أشارت قبل أسبوع إلى أن بروسيا دورتموند تغلب على ناديي نابولي وإشبيلية في سباق الحصول على خدمات اللاعب المغربي «19 عاماً».

ولم تصدر أي تأكيدات من قبل النادي الألماني على هذه الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام بشأن الصفقة المذكورة.

وشارك حكيمي في المباريات الثلاث للمغرب في دور المجموعات لبطولة كأس العالم بروسيا، التي ودّعتها المغرب مبكراً، وظهر حكيمي في الموسم السابق في مباريات بالدوري الإسباني «الليغا» ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت «بيلد» أن تعاقد اللاعب المغربي الشاب يمتد مع ريال مدريد حتى عام 2021.