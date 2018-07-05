تعذيب وإعدام .. ملفات سرية مروعة عن كرة القدم الروسية

المصدر: د ب ا

إنها نظرة مروعة على جريمة وحشية ضد كرة القدم في الاتحاد السوفييتي، وتباين حاد لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام حالياً في روسيا.

أفرجت المخابرات الروسية "FSB" عن جزء من ملفات سرية بشأن قضية "ستاروستين"، التي تعود للحقبة الستالينية، وذلك في خطوة نادرة من قبل جهاز المخابرات، وبعد 75 عاماً من القضية.

وتنشر صحيفة كوميرسانت الروسية نظرة على هذه الملفات التي أفرج عنها.

وتبين القضية أنه عندما يتناقش الناس اليوم بشأن ما إذا كانت الرياضة سياسة فإن كرة القدم كانت آنذاك للكثيرين مخاطرة هائلة، ربما انتهت بلا رحمة بقضايا وهمية وتعذيب بل وإعدامات.

والآن هناك أربعة تماثيل برونزية لا يمكن للعين تجاهلها عند حافة إستاد سبارتاك الذي تقام به مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم، هذه التماثيل لألكسندر وأندريه ونيكولا وبيوتر ستاروستين، وجميعهم أشقاء ولاعبو كرة قدم عباقرة، أمر رئيس المخابرات الروسي لافرينتي بيريا باعتقالهم عام 1942 باتهامات ملفقة، وكانت أكثر الاتهامات سخافة أنه كانت هناك خطة لتنفيذ اعتداء على جوزيف ستالين حسبما يروي المؤرخ السوفييتي سيرجي بوندارينكو.

ويعمل هذا المؤرخ لصالح منظمة ميموريال الروسية، التي لها فضل كبير في معالجة أحداث الحقبة الستالينية في روسيا.

إلى هنا وقضية ستاروستين معروفة جيداً بهذا الشكل في روسيا، غير أن الباحثين المستقلين يأملون من وراء الملفات التي أفرجت عنها المخابرات في الحصول على توضيحات أدق لملابسات القضية وخاصة معرفة كيف بدأت ملاحقة اللاعبين الأربعة.

ولم يكن الأخوة اللاعبون آنذاك رياضيين عاديين، بل كانوا نجوماً، إذ شارك نيكولاي ستاروستين على سبيل المثال في تأسيس نادي سبارتاك موسكو، وكانت هناك حسابات يريد رئيس المخابرات بيريا تصفيتها مع ستاروستين على وجه الخصوص.

وقبل ستة أعوام من إلقاء القبض على اللاعبين، فاز سبارتاك 1936 في مباراة أمام نادي دينامو موسكو، المفضل لدى بيريا، وكانت المباراة على عشب صناعي في الميدان الأحمر وأمام أعين ستالين.

ونُظر لهذا الفوز في الكرملين على أنه استفزاز للشرطة السرية، وأمر ستالين بعد ذلك بمعاقبة أعداء الشعب داخل الرياضة، وبذلك بدأت الملاحقة، حسبما يروي المؤرخ الرياضي يوري كوشيل.

وبدأت صحف روسية نشر مقالات هجومية تنتقص من وطنية لاعبين ومسؤولين في الرياضة، كان من بينها مثلاً مقالات اتهمتهم بتبديد الأموال وبالجشع.

وجمع بيريا على مدى سنوات أدلة إدانة ضد عائلة ستاروستين وأمر بالقبض على 11 شخصاً على الأقل من معارف هؤلاء الأخوة وتعذيبهم، وشهد هؤلاء في جميع الوثائق أن الأخوة ستاروستين شاركوا في التخطيط لهجوم على ستالين، حسبما شرح بوندارينكو في صحيفة كوميرسانت مضيفاً: "قالوا: أعددنا هجوما في الميدان الأحمر، إما تفجير قنبلة أو إطلاق النار على ستالين من سطح متجر GUM" وفق المؤرخ.

وتابع بوندارينكو: "حكم على أغلبية المعتقلين بعد استجوابهم بالقتل".

وفي عام 1942 كان الاتحاد السوفييتي يخوض الحرب مع الإمبراطورية الألمانية، ولم يلاحظ أحد تقريباً أنه تم القبض على الرياضيين الأربعة الذين اتهموا أمام المحكمة بأنهم أسسوا فرقة إرهابية من الرياضيين. ولكن الاتهامات كانت واهية حتى من أجل محاكمة وهمية.

لذلك غير بيريا الدعوى وبدأ يتهم الأخوة ستاروستين بالسطو على قطارات وسرقة منسوجات، ورغم أنه لم تكن هناك أدلة على ذلك أيضاً، إلا أن الأمر لم يكن يتعلق بالأدلة، لذلك حكم على كل من الأخوة الأربعة بالسجن عشر سنوات في المعسكرات.

وبعد ثلث المدة، أفرج عن نيكولاي ستاروستين بمبادرة من نجل ستالين، فاسيلي، واضطر أخوته الثلاثة لقضاء كامل المدة في السجن.

ولم يستطع الأربعة تنفس الصعداء إلا بعد وفاة ستالين وبيريا في 1953، بل حصل هؤلاء فيما بعد على وظائف تدريبية وتقلدوا مناصب قيادية في اتحاد الكرة السوفييتي.

وعاش نيكولاي عمراً مديداً سمح له بمعاصرة ميخائيل جورباتشوف، الذي أكرمه ومنحه نياشين كنوع من المصالحة، ولكن أخوته الثلاثة توفوا قبله.

أما نيكولاي نفسه فتوفي عام 1996، وهناك شارع باسمه الآن في موسكو.

وعندما كشف الستار قبل بضعة أيام في كومسومولسك-نا-أموري عن لوحة تذكارية لهذا الرياضي الأسطورة تحمل لاعب المنتخب القومي الروسي يوري جازينسكي نفقات هذه اللوحة التي بلغت 100 ألف روبية (نحو 1500 يورو)، إذ قام ستاروستين بتدريب النادي الذي كان قريباً من مسقط رأس جازينسكي.

وأوضح المؤرخ بوندارينكو في مقابلته مع صحيفة كوميرسانت: "راجعنا الآن إفادات 11 شخصا من الذين ألقي القبض عليهم، تلك الافادات التي كانت سرية في السابق"، مشيراً إلى أن المعتقلين أجابوا في أول ملفين للشهادة بشأن قضية الأخوة ستاروستين بشكل خاص على أسئلة عن الفساد الذي كان يعج به عهد ستالين.

ويأمل المؤرخ الروسي الآن أن تفرج المخابرات الروسية في 2019 عن مزيد من الوثائق بشأن القضية.