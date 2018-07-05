«أليانز أرينا» كامل العدد قبل انطلاق «بوندسليغا»

المصدر: ميونخ - د ب أ

أصبح استاد «أليانز أرينا»، معقل بايرن ميونيخ، والذي يتسع لـ 75 ألف مشجع «كامل العدد»، قبل 7 أسابيع على انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، وأعلن فريق بايرن ميونخ أمس، عن بيعه جميع تذاكر مبارياته الـ 17 التي سيخوضها في ملعبه الموسم المقبل قبل انطلاقه رسمياً.

ويتطلع بايرن للاحتفاظ بلقب بوندسليغا للموسم السابع على التوالي، تحت قيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش، الذي تولى المهمة، خلفاً للمخضرم يوب هاينكس.

ويستهل بايرن حملة الدفاع عن اللقب، بمواجهة ضيفه هوفنهايم 24 أغسطس .

أوضح بايرن أيضا أنه تم بيع حصته من تذاكر مبارياته الـ 17 الأخرى ، التي سيخوضها خارج ملعبه، وفي كأس السوبر .