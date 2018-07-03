بالفيديو.. رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عبر حسابها على تويتر موافقة النادي الملكي على انتقال الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن صحيفة "ماركا" الاسبانية أن نادي يوفنتوس قدم عرضا لضم رونالدو بقيمته 120 مليون أورو.

كما تحدث برنامج "تشيرينغيتو" على القناة الإسبانية السادسة عن الدولي البرتغالي ومستقبله مع النادي الملكي، مؤكدا أن ريال مدريد وافق على بيع نجمه الأول لبطل إيطاليا مقابل 100 مليون أورو، على أن يتم الإعلان الرسمي في وقت لاحق.