الجزائري رياض محرز قريب من الانتقال إلى مانشستر سيتي

المصدر: أ ف ب

أفادت تقارير صحافية انجليزية الثلاثاء أن اللاعب الجزائري رياض محرز يقترب من الانتقال من ليستر سيتي الى بطل الدوري مانشستر سيتي، في صفقة تقدر قيمتها بـ 60 مليون جنيه استرليني (79 مليون دولار أميركي).

وكان محرز (27 عاما) مساهما أساسيا في تتويج ليستر بلقب الدوري الممتاز موسم 2015-2016، واختير أفضل لاعب خلاله بحسب تصويت اللاعبين، وأفضل لاعب افريقي لعام 2016 بحسب الاتحاد القاري للعبة.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" أن اللاعب سيخضع لفحص طبي في مانشستر خلال هذا الأسبوع، علما ان فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا، الذي توج بلقب الدوري الموسم المنصرم، سعى الى التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية، من دون الاتفاق مع ناديه على السعر.

وانضم محرز الى ليستر العام 2014 قادما من نادي لوهافر الفرنسي مقابل 400 ألف جنيه استرليني فقط. وسعى مانشستر سيتي للتعاقد معه الشتاء الماضي، الا انه لم يكن على استعداد لدفع مبلغ 80 مليون جنيه، الذي أفادت التقارير الصحافية ان ليستر كان يطلبه للتخلي عن اللاعب.

وأشارت "سكاي" ووسائل إعلام انجليزية أخرى، الى ان ليستر بات أكثر استعداد حاليا للتخلي عن محرز، بعدما تعاقد مع جيمس ماديسون من نادي نوريتش سيتي مقابل 24 مليون جنيه استرليني.

وخاض محرز 179 مباراة مع ليستر سجل خلالها 48 هدفا، منها 17 في الدوري خلال الموسم الذي توج فيه ناديه باللقب.

وفي حال تمت صفقة انتقال محرز بالمبلغ المقدر، سيصبح أغلى لاعب عربي بعد المصري محمد صلاح، الذي انضم صيف العام 2017 الى ليفربول الانجليزي قادما من روما الايطالي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 39 مليون جنيه. وأعلن النادي الأحمر الاثنين ان النجم المصري الذي توج هدافا للدوري في الموسم المنصرم (32 هدفا من أصل 44 في مختلف المسابقات) واختير أفضل لاعب فيه، وقع عقدا جديدا طويل الأمد.