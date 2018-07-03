مارادونا يعرض تدريب منتخب الأرجنتين مجاناً

المصدر: وكالات

عرض دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية تدريب بلاده مجانا وذلك عقب ثماني سنوات من انتهاء مشواره في قيادة المنتخب الوطني بالخروج المبكر من كأس العالم.

وتعرض مارادونا، الذي تابع خروج الأرجنتين من كأس العالم بالخسارة 4-3 أمام كازان مطلع الأسبوع الجاري، لسؤال عما إذا كان يرغب في تكرار شغل منصبه السابق رغم أن المدرب الحالي خورخي سامباولي يرتبط بعقد حتى 2022.

وقال مارادونا للتلفزيون الفنزويلي "نعم وسأفعل ذلك مجانا. لن أطلب أي شيء في المقابل".

وكان مارادونا يقود الأرجنتين في كأس العالم 2010 لكنه ودع المسابقة بالخسارة 4-صفر أمام ألمانيا في دور الثمانية.